Ярослава Магучіх прокоментувала походження знімку після змагань.

Зірка вітчизняної легкої атлетики Ярослава Магучіх відреагувала на скандал пов'язаний з фото, фігурантом якого вона знову стала. 19-річна українка вдруге позувала в обіймах на одному знімку з росіянкою Марією Ласіцкене. Ця світлина була зроблена після фіналу сезону Діамантової ліги в Цюріху, де Магучіх виграла срібну медаль.

Ярослава у своєму дописі в Instagram розкритикувала журналістів, а також пояснила, що її обіймала на фото не росіянка, а австралійка.

"З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!

Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати?

Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?

Тепер щодо фото: воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади!

І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія Ласіцкене, а Нікола МакДермотт, представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка.

Усім добра, а я пішла у відпустку", - висловилася Магучіх.

Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене - що відомо

Автор: Артем Будрін