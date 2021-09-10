Зірка вітчизняної легкої атлетики Ярослава Магучіх відреагувала на скандал пов'язаний з фото, фігурантом якого вона знову стала. 19-річна українка вдруге позувала в обіймах на одному знімку з росіянкою Марією Ласіцкене. Ця світлина була зроблена після фіналу сезону Діамантової ліги в Цюріху, де Магучіх виграла срібну медаль.
Ярослава у своєму дописі в Instagram розкритикувала журналістів, а також пояснила, що її обіймала на фото не росіянка, а австралійка.
"З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!
Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати?
Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?
Тепер щодо фото: воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади!
І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія Ласіцкене, а Нікола МакДермотт, представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка.
Усім добра, а я пішла у відпустку", - висловилася Магучіх.
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Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене - що відомо
- У серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо;
- Через обійми з росіянкою спортсменку Магучіх викликали "на килим" до Міністерства оборони;
Український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх та агресивно заявив що спорт знаходиться поза політикою;
Беленюк також коментував скандал з медалісткою Магучіх та виступив проти "цькування дитини";
Мовний омбудсмен казав про скандал навколо медалістки, що спортсмени мають "тримати високий рівень відповідальності за країну";
Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон називала Магучіх "біосміттям";
Через декілька днів Магучіх вперше прокоментувала фото з російською спортсменкою та підкреслила, що в цьому не було "політичної позиції";
У НОК та ФЛАУ також казали про "спорт поза політикою" та заступалися за Магучіх, згодом до захисту медалістки приєднався міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт;
Згодом легкоатлетка дала розгорнутий коментар та виправдалася тим, що обіймалася з росіянкою "на емоціях". Окрім цього, Магучіх звернулася до українців у мережі та зазначила, що вона "вірна Україні";
У Міністерстві оборони потім провели бесіду з легкоатлеткою, а росіянка Марія Ласіцкене заявила, що з повагою ставиться до Магучіх та інших українських спортсменок;
Скандал закінчився тим, що каратист Горуна розповів про образи на свою адресу після допису на підтримку Магучіх. Йому бажали смерті.