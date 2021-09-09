Схоже, легкоатлетка швидко забула, якого галасу наробили обійми з представниками РФ на Олімпіаді.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка зовсім нещодавно потрапила у скандал через обійми з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Олімпійських іграх у Токіо, знову сфотографувалася з представницею РФ. На цей раз до фото також приєдналася ще одна українка - стрибунка у висоту Ірина Геращенко.

Спільним фото з українками та росіянкою на своїй сторінці в Instagram поділилася стрибунка з Австралії Елінор Паттерсон.

Цікаво, що Магучіх та Геращенко не стали вихвалятися обіймами з росіянкою у своїх соціальних мережах. Проте фото зі сторінки Паттерсон усе одно швидко розлетілося мережею. Тепер навколо українок назріває новий скандал.

Легкоатлетка та стрибунка з України сфотографувалися з росіянкою у Швейцарії. Там вони брали участь у фіналі Діамантової ліги, який проходив у Цюриху. Магучіх отримала друге місце, а Геращенко - четверте.

Як Україна не цей раз відреагує на фото Магучіх та Геращенко зі спортсменкою з РФ - передбачити важко.

Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене - що відомо

Автор: Поліна Кузенко