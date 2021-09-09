Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка зовсім нещодавно потрапила у скандал через обійми з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Олімпійських іграх у Токіо, знову сфотографувалася з представницею РФ. На цей раз до фото також приєдналася ще одна українка - стрибунка у висоту Ірина Геращенко.
Спільним фото з українками та росіянкою на своїй сторінці в Instagram поділилася стрибунка з Австралії Елінор Паттерсон.
Цікаво, що Магучіх та Геращенко не стали вихвалятися обіймами з росіянкою у своїх соціальних мережах. Проте фото зі сторінки Паттерсон усе одно швидко розлетілося мережею. Тепер навколо українок назріває новий скандал.
Легкоатлетка та стрибунка з України сфотографувалися з росіянкою у Швейцарії. Там вони брали участь у фіналі Діамантової ліги, який проходив у Цюриху. Магучіх отримала друге місце, а Геращенко - четверте.
Як Україна не цей раз відреагує на фото Магучіх та Геращенко зі спортсменкою з РФ - передбачити важко.
Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене - що відомо
- У серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо;
- Через обійми з росіянкою спортсменку Магучіх викликали "на килим" до Міністерства оборони;
Український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх та агресивно заявив що спорт знаходиться поза політикою;
Беленюк також коментував скандал з медалісткою Магучіх та виступив проти "цькування дитини";
Мовний омбудсмен казав про скандал навколо медалістки, що спортсмени мають "тримати високий рівень відповідальності за країну";
Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон називала Магучіх "біосміттям";
Через декілька днів Магучіх вперше прокоментувала фото з російською спортсменкою та підкреслила, що в цьому не було "політичної позиції";
У НОК та ФЛАУ також казали про "спорт поза політикою" та заступалися за Магучіх, згодом до захисту медалістки приєднався міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт;
Згодом легкоатлетка дала розгорнутий коментар та виправдалася тим, що обіймалася з росіянкою "на емоціях". Окрім цього, Магучіх звернулася до українців у мережі та зазначила, що вона "вірна Україні";
У Міністерстві оборони потім провели бесіду з легкоатлеткою, а росіянка Марія Ласіцкене заявила, що з повагою ставиться до Магучіх та інших українських спортсменок;
Скандал закінчився тим, що каратист Горуна розповів про образи на свою адресу після допису на підтримку Магучіх. Йому бажали смерті.