Участь у заході візьмуть також Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек організовує благодійний поєдинок на підтримку України, яка протягом вже 126 днів протистоїть російській агресії.

Благодійний захід відбудеться 23 липня в Кракові і буде називатися "Іга Швьонтек і друзі для України".

Спортсменка збере своїх друзів і зіграє з ними в теніс. Суперницею Швьонтек буде інша відома польська тенісистка Агнешка Радванська.

Також пройде парний матч за участю дівчат і місцевого тенісиста Мартіна Павелскі і колишньої першої ракетки України Сергія Стаховського.

Участь у події візьме також легендарний футболіст і тренер Андрій Шевченко. Судити матчі буде знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна.

— Iga Świątek (@iga_swiatek) June 29, 2022

Всі зібрані гроші будуть відправлені фонду UNITED24 для допомоги українським дітям, постраждалим через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну.

Додамо, що зараз Іга Швьонтек продовжує виступи на Wimbledon-2022. У першому колі полячка здолала Яну Фетт і здобула свою 36 перемогу поспіль. Цей показник став рекордним для XXI століття.

Нагадаємо, 27-річна Еліна Світоліна вагітна і чекає дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Шевченко спільно з 1+1 media запускають проект "Спортивний фронт". Метою проекту є блокування російських команд і бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 126-й день.

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