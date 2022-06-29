Перша ракетка світу Іга Швьонтек організовує благодійний поєдинок на підтримку України, яка протягом вже 126 днів протистоїть російській агресії.
Благодійний захід відбудеться 23 липня в Кракові і буде називатися "Іга Швьонтек і друзі для України".
Спортсменка збере своїх друзів і зіграє з ними в теніс. Суперницею Швьонтек буде інша відома польська тенісистка Агнешка Радванська.
Також пройде парний матч за участю дівчат і місцевого тенісиста Мартіна Павелскі і колишньої першої ракетки України Сергія Стаховського.
Участь у події візьме також легендарний футболіст і тренер Андрій Шевченко. Судити матчі буде знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна.
— Iga Świątek (@iga_swiatek) June 29, 2022
Всі зібрані гроші будуть відправлені фонду UNITED24 для допомоги українським дітям, постраждалим через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну.
Додамо, що зараз Іга Швьонтек продовжує виступи на Wimbledon-2022. У першому колі полячка здолала Яну Фетт і здобула свою 36 перемогу поспіль. Цей показник став рекордним для XXI століття.
Нагадаємо, 27-річна Еліна Світоліна вагітна і чекає дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Шевченко спільно з 1+1 media запускають проект "Спортивний фронт". Метою проекту є блокування російських команд і бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 126-й день.