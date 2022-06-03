Іга Швьонтек розгромила росіянку в півфіналі і зіграє у фіналі проти Гауфф.

У четвер, 2 червня, були зіграні матчі 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У фінал турніру "Великого шолома" пробилися перша ракетка світу Іга Швьонтек і 18-річна американка Корі Гауфф.

Представниця Польщі Іга Швьонтек впевнено розібралася з росіянкою Дариною Касаткіною.

Іга Швьонтек (Польща) - Дар'я Касаткіна - 6:2, 6:1

Матч тривав 1 годину і 6 хвилин. За цей час Швьонтек реалізувала п'ять з десяти брейк-поінтів, віддавши суперниці один гейм на своїй подачі.

Для Іги це була 34-а перемога поспіль, в цьому сезоні вона вже вчетверте переграла Касаткіну.

Польська тенісистка зіграє у фіналі одиночного розряду Ролан Гаррос вдруге в кар'єрі. У 2020 році вона стала чемпіонкою турніру.

В іншому матчі 1/2 фіналу американка Корі Гауфф зломила опір 59-ї ракетки світу Мартіни Тревізан.

Корі Гауфф (США) - Мартіна Тревізан (Італія) - 6:3, 6:1

Тенісистки провели на корті 1 годину і 26 хвилин. Гауфф одного разу подала на виліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала шість з одинадцяти брейк-поінтів.

Гауфф вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру "Великого шолома". Раніше найкращим результатом американки був чвертьфінал 2021 року на тому ж Ролан Гаррос, де вона поступилася майбутній чемпіонці чешці Барборі Крейчиковій.

Фінальний поєдинок відбудеться в суботу, 4 червня. Початок - 16:00.

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