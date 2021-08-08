8 серпня завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. В Токіо відбулася урочиста церемонія закриття Олімпіади-2020.
Прапор України несла Людмила Лузан, котра двічі стала призеркою Ігор в Токіо.
На цьогорічних змаганнях Україна завоювала стільки ж нагород, як і в Лондоні-2012. Щоправда, це не допомогло нашій збірній уникнути антирекорду.
Фотографії з церемонії закриття Олімпіади-2020
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
На Олімпійських іграх розіграли 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.