Церемонія закриття Олімпіади-2020 / фото REUTERS

8 серпня завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. В Токіо відбулася урочиста церемонія закриття Олімпіади-2020.

Прапор України несла Людмила Лузан, котра двічі стала призеркою Ігор в Токіо.

На цьогорічних змаганнях Україна завоювала стільки ж нагород, як і в Лондоні-2012. Щоправда, це не допомогло нашій збірній уникнути антирекорду.

Фотографії з церемонії закриття Олімпіади-2020

Олімпіада-2020: головне

  • Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

  • Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

  • На Олімпійських іграх розіграли 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Автор: Артем Будрін