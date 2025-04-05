Українського суддю відсторонили від роботи 25 березня.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) назавжди відсторонив українського суддю Юрія Балкова через спробу вплинути на результати юніорського Гран-прі з фігурного катання у Любляні, який відбувся у жовтні 2024 року. Про це інформує пресслужба ISU.

У розслідуванні йдеться про те, що Балков відправляв судді повідомлення, в якому просив підтримати українську пару Ірини Підгайної та Артема Коваля. Врешті-решт українці перемогли у змаганнях.

Суддя, якому прийшло таке повідомлення, не дав відповідь на нього та переслав його технічному контролеру змагань, який розповів про це віцепрезиденту ISU.

Відео дня

Вже 5 березня 2025 року під час усного слухання у справі в Мюнхені Балков заперечив такі звинувачення, проте визнав, що такі повідомлення були.

25 березня союз вирішив довічно відсторонити Юрія Балкова, а інших трьох підозрюваних Олену Лісову (Україна), Есе Есена (Туреччина) та Роланда Мадеру (Швейцарія) було виправдано.

За інформацією ЗМІ, українець раніше вже був дискваліфікований за маніпуляції під час Олімпіади-1998 у Нагано.

Інші новини спорту

Як писав УНІАН, новообрана глава Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі зробила дивну заяву про участь росіян в Олімпіаді. За її словами, "лицемірно" усувати країни через міжнародні конфлікти, коли країни Африки - континенту, звідки вона родом - стикаються з аналогічною напруженістю.

Також повідомлялось, що український спортсмен та силач Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд. Українець зміг у 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) потягнути 550 кг.

Вас також можуть зацікавити новини: