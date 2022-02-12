Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов різко негативно висловився про вчинок українця.

Депутат Державної Думи Російської Федерації Віталій Мілонов вкрай негативно висловився про вчинок українського секелетоніста Владислава Гераскевича, який після одного із заїздів на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні продемонстрував плакат "No War in Ukraine" ("Ні війні в Україні").

Коментуючи цей епізод Мілонов заявив, що молодого українця повинні відсторонити від виступів на Олімпійських іграх-2022. Російський депутат вважає, що глядачі дивляться Олімпіаду заради спорту, а не "щоб оцінювати образливі або не образливі заяви".

"Мені здається, що український спортсмен послухав чергову маячню Зеленського і злякався чогось. Спорт повинен бути поза політикою! Звичайно, його треба відсторонити від Олімпіади, тому що він порушив жорстке правило проведення Олімпійських ігор. Робіть свої заяви де завгодно, але не там, де проводяться спортивні заходи, і спортсмени змагаються не за політичним принципом, а зі спортивного", - наводить слова Мілонова Metaratings.ru.

Нагадаємо, український спортсмен Владислав Гераскевич після третьої кваліфікаційної спроби в скелетоні вийшов на трасу і продемонстрував плакат "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні"). 22-річний киянин повернувся до телекамер і фотооб'єктивів в різні боки, щоб всі могли розглянути напис.

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) відреагували на акцію Гераскевича і офіційно заявили, що український спортсмен не буде покараний, оскільки демонстрував плакат із закликом зберегти мир в Україні.

Скелетоніст Гераскевич зізнався, що він не боявся покарання з боку МОК. Спортсмен заявив, що він боїться війни і хоче миру в Україні, а також підкреслив, що не вважає свою акцію політичною.

"Я за мир в країні, ніхто не хоче війни. Я дуже боюся війни, як будь-яка нормальна людина, я не хочу її. Це моя позиція. Я поважаю російських скелетоністів як спортсменів, ми займаємося однією справою. Але є речі, які важливіші наших відносин. Є люди, які можуть постраждати, загинути через якісь хвилини. Ми проти війни. Тільки за мир у всьому світі", - цитує Гераскевича Sport24.

Додамо, що Гераскевич є найкращим скелетоністом України та призером різних міжнародних турнірів.

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