Росіянка лише минулого року отримала французьке громадянство.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№27 WTA) вийшла у третє коло Вімблдону 2024 року. У протистоянні другого кола вона обіграла росіянку Варвару Грачову (№70 WTA), яка виступала під прапором Франції, і після поєдинку відмовилась тиснути їй руку.

Як відомо, гра тривала 2 години та 40 хвилин. В кінцевому результаті українка перемогла суперницю у трьох партіях з рахунком 3:6, 6:4, 7:6. Після матчу росіянка чекала на українку під сіткою для рукостискання, але Ястремська відмовилась від цього і запропонувала вдаритися ракетками. Українська спортсменка потисла руку лише рефері.

Це була вже друга зустріч тенісисток. Ястремська обіграла Грачову на цій же стадії на Australian Open у січні 2024 року.

У третьому колі Вімблдонського турніру українка зустрінеться у поєдинку з хорваткою Донною Векич (№37 WTA).

Ястремська стала першою представницею України, якій вдалося вийти до 1/16 фіналу Вімблдонського турніру. Раніше змагання залишила Юлія Стародубцева, яка не зуміла подолати другий раунд. Тоді вона програла новозеландці Лулу Сан.

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Як раніше писав УНІАН, воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін здивував керівництво клубу своїм рішенням покинути команду. Він хоче перейти в клуб, де матиме постійну ігрову практику. Водночас у Real Madrid Confidencial наголошують, що у клубі не хочуть, аби український воротар йшов від них, адже цього сезону Лунін став "надійною парою рук під воротарським арсеналом".

Також УНІАН повідомляв, що українські шаблістки здобули срібло на чемпіонаті Європи з фехтування. У фіналі українки лише одним очком поступилися суперницям із Франції.

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