У фіналі українки лише одним очком поступилися суперницям із Франції.

П’ятий день змагань на чемпіонаті Європи з фехтування в швейцарському Базелі приніс другу нагороду збірній України. Віце-чемпіонство на останньому перед Олімпіадою-2024 старті оформила команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацькї та Юлії Бакастової, повідомляє сайт Федерації фехтування України.

Там зазначили, що це 14-та командна нагорода для нашої жіночої шаблі в історії чемпіонатів Європи.

Що ж до самого фінального протистояння, то українки були близькими до перемоги: наші дівчата вели в рахунку 44:42, але Харлан не змогла дотинути свою суперницю та пропустила 3 уколи поспіль. Тож поєдинок завершився з рахунком 44:45.

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Останні новини спорту

Спортсмени можуть загинути від спеки під час проведення Олімпіади-2024 у Парижі. Про це йдеться у звіті Британської асоціації сталого спорту під назвою "Вогняні кільця".

В ньому зазначається, що за декілька років проведення олімпійських ігор може стати неможливим.

Також УНІАН повідомляв, що українські атлети отримали інструкції, як поводитися з росіянами та білорусами на Олімпіаді. Зокрема, треба як можна більше дистанціюватися від "нейтральних" учасників, не фотографуватись з ними та не розмовляти.

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