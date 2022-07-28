Артем Кравець відреагував на скандал, що стався під час матчу "Фенербахче" з "Динамо".

Колишній нападник національної збірної України та київського "Динамо" Артем Кравець прокоментував скандальні дії вболівальників "Фенербахче", які скандували кричалку на підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Український нападник, який кілька сезонів грав у Туреччині, засудив поведінку місцевих фанатів.

"Я грав у Туреччині більше 4 років. І я дійсно розчарований. Весь цивілізований світ підтримує Україну, а фани "Фенербахче" підтримують путлера, який здійснює геноцид українців", - написав Кравець у своєму Instagram.

Нагадаємо, 27 липня київське "Динамо" грало матч-відповідь другого раунду Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" в Стамбулі. Після забитого гола Віталієм Буяльським фанати турецького гранда почали скандувати ім'я лідера Кремля Володимира Путіна. Дії турецьких фанатів раніше засудив головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. Крім того, деякі вболівальники "Фенербахче" також висловили своє невдоволення поведінкою своїх співвітчизників, назвавши їх дії ганебними і закликали УЄФА покарати свій клуб.

Поєдинок "Фенербахче" - "Динамо" завершився перемогою українського клубу у додатковий час. Таким чином, "біло-сині" завоювали путівку до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграють проти австрійського "Штурму".

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