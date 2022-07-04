Організатори Вімблдону понесли серйозне фінансове покарання.

З 20 червня по 10 липня в Лондоні (Англія) проходить трав'яний тенісний турнір серії "Великого шолома" Wimbledon-2022.

Перед стартом турніру організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

Тепер стало відомо, що Жіноча тенісна асоціація (WTA) ще наклала на турнір штраф у розмірі 1 млн доларів, повідомляє Daily Mail.

Асоціація лаун-тенісу Великобританії (LTA) повинна заплатити 750 тисяч доларів штрафу, а Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету – 250 тисяч.

У той же час, організації за підтримки британської влади мають намір подати апеляцію.

Однак проблема полягає в тому, що дозвіл апеляції можливий тільки після того, як будуть виплачені штрафи. Таким чином, організаціям спочатку доведеться заплатити, після чого вони можуть оскаржити винесення штрафів.

Раніше УНІАН повідомляв, що остання представниця України в одиночному розряді Леся Цуренко покинула Wimbledon-2022, програвши в третьому колі в трьох сетах Юле Німайєр з Німеччини.

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