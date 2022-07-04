З 20 червня по 10 липня в Лондоні (Англія) проходить трав'яний тенісний турнір серії "Великого шолома" Wimbledon-2022.
Перед стартом турніру організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
Тепер стало відомо, що Жіноча тенісна асоціація (WTA) ще наклала на турнір штраф у розмірі 1 млн доларів, повідомляє Daily Mail.
Асоціація лаун-тенісу Великобританії (LTA) повинна заплатити 750 тисяч доларів штрафу, а Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету – 250 тисяч.
У той же час, організації за підтримки британської влади мають намір подати апеляцію.
Однак проблема полягає в тому, що дозвіл апеляції можливий тільки після того, як будуть виплачені штрафи. Таким чином, організаціям спочатку доведеться заплатити, після чого вони можуть оскаржити винесення штрафів.
Раніше УНІАН повідомляв, що остання представниця України в одиночному розряді Леся Цуренко покинула Wimbledon-2022, програвши в третьому колі в трьох сетах Юле Німайєр з Німеччини.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Матчі Вімблдонського турніру всі бажаючі можуть подивитися на Київстар ТБ.
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- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.