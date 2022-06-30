Людмила Кіченок та Олена Остапенко здолали французько-німецький тандем Осеан Доден та Тетяну Марію.

У Лондоні триває Wimbledon-2022 - третій у сезоні турнір серії "Великого шолома".

Українська тенісистка Людмила Кіченок в дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко вийшли до другого раунду парного розряду.

У першому колі Кіченок і Остапенко обіграли французько-німецький тандем Осеан Доден / Тетяна Марія.

Wimbledon-2022. Перше коло парного розряду

Людмила Кіченок / Олена Остапенко – Осеан Доден / Тетяна Марія – 2:6, 7:5, 6:3

Поєдинок тривав одну годину і 45 хвилин. За цей час Кіченко і Остапенко реалізували три з 11 брейкпоінтів і зробили сім подвійних помилок.

Наступними суперницями Кіченок і Остапенко будуть тенісистки з Нідерландів Аріанні Хартоно і Демі Схюрс, що залишили за бортом змагань британок Джоді Анну Беррейдж і Еден Сілву (6:3, 6:4).

Вімблдонський турнір можна подивитися на Київстар ТВ. Також чемпіонат можна подивитися в записі на платформі.

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