У Лондоні триває Wimbledon-2022 - третій у сезоні турнір серії "Великого шолома".
Українська тенісистка Людмила Кіченок в дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко вийшли до другого раунду парного розряду.
У першому колі Кіченок і Остапенко обіграли французько-німецький тандем Осеан Доден / Тетяна Марія.
Wimbledon-2022. Перше коло парного розряду
Людмила Кіченок / Олена Остапенко – Осеан Доден / Тетяна Марія – 2:6, 7:5, 6:3
Поєдинок тривав одну годину і 45 хвилин. За цей час Кіченко і Остапенко реалізували три з 11 брейкпоінтів і зробили сім подвійних помилок.
Наступними суперницями Кіченок і Остапенко будуть тенісистки з Нідерландів Аріанні Хартоно і Демі Схюрс, що залишили за бортом змагань британок Джоді Анну Беррейдж і Еден Сілву (6:3, 6:4).
Вімблдонський турнір можна подивитися на Київстар ТВ. Також чемпіонат можна подивитися в записі на платформі.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
- Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і