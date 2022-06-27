Десята ракетка світу Хуберт Хуркач візьме участь у британському турнірі "Великого шолома" - Wimbledon-2022.
25-річний польський спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив, що жертвуватиме на благодійність 100 євро за кожен вчинений ним ейс на турнірі.
"Я хотів би оголосити, що я зобов'язуюся жертвувати €100 за кожен ейс, що випав на Wimbledon-2022, щоб допомогти підтримати народ України. Сподіваюся, моя подача працює добре!", - заявив Хуркач.
Хуркач стартує на Wimbledon-2022 вже 27 червня. У першому колі турніру поляк зустрінеться з іспанцем Алехандро Давидович-Фокіною (38-ю в рейтингу ATP).
Нагадаємо, останній турнір Хуберта Хуркача був переможним. У Галлі (Німеччина) у фіналі він здолав російського тенісиста Данила Медведєва з рахунком 6:1, 6:4. Від турніру на Мальорці поляк відмовився.
Минулого року на Wimbledon поляк зміг досягти півфіналу, де поступився італійцю Маттео Берреттіні.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
- Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.