Хуберт Хуркач оголосив про підтримку України.

Десята ракетка світу Хуберт Хуркач візьме участь у британському турнірі "Великого шолома" - Wimbledon-2022.

25-річний польський спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив, що жертвуватиме на благодійність 100 євро за кожен вчинений ним ейс на турнірі.

"Я хотів би оголосити, що я зобов'язуюся жертвувати €100 за кожен ейс, що випав на Wimbledon-2022, щоб допомогти підтримати народ України. Сподіваюся, моя подача працює добре!", - заявив Хуркач.

Хуркач стартує на Wimbledon-2022 вже 27 червня. У першому колі турніру поляк зустрінеться з іспанцем Алехандро Давидович-Фокіною (38-ю в рейтингу ATP).

Нагадаємо, останній турнір Хуберта Хуркача був переможним. У Галлі (Німеччина) у фіналі він здолав російського тенісиста Данила Медведєва з рахунком 6:1, 6:4. Від турніру на Мальорці поляк відмовився.

Минулого року на Wimbledon поляк зміг досягти півфіналу, де поступився італійцю Маттео Берреттіні.

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