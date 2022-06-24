Відбулося жеребкування першого раунду основної сітки великого трав'яного турніру Wimbledon-2022. Чотири українських тенісистки Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Березня Костюк і Леся Цуренко отримали своїх перших суперниць.
Перша ракетка країни Ангеліна Калініна розпочне турнір з матчу проти Анни Бондар з Угорщини.
Марта Костюк зіграє з британкою Кеті Свон, а Даяна Ястремська - з представницею Румунії Аною Богдан.
Леся Цуренко, яка в нинішньому році уникла відбіркових матчів, зустрінеться з британкою Джоді Барредж.
Варто відзначити, що якщо Калініна і Цуренко виграють свої матчі, то в другому колі вони зіграють між собою.
Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.