В основній сітці Вімблдонського тенісного турніру Україну представлять Калініна, Ястремська, Костюк і Цуренко.

Відбулося жеребкування першого раунду основної сітки великого трав'яного турніру Wimbledon-2022. Чотири українських тенісистки Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Березня Костюк і Леся Цуренко отримали своїх перших суперниць.

Перша ракетка країни Ангеліна Калініна розпочне турнір з матчу проти Анни Бондар з Угорщини.

Марта Костюк зіграє з британкою Кеті Свон, а Даяна Ястремська - з представницею Румунії Аною Богдан.

Леся Цуренко, яка в нинішньому році уникла відбіркових матчів, зустрінеться з британкою Джоді Барредж.

Варто відзначити, що якщо Калініна і Цуренко виграють свої матчі, то в другому колі вони зіграють між собою.

Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

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