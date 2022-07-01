Остання представниця України в одиночному розряді на Wimbledon-2022 Леся Цуренко завершила свої виступи.
У третьому колі українська тенісистка програла в трьох сетах Юле Німаєр з Німеччини.
Суперниці провели на корті 2 години 4 хвилини. Цуренко програла першу партію з рахунком 4:6, проте взяла реванш у другій - 6:3. На жаль, вирішальний сет завершився не на користь нашої тенісистки - 3:6.
Wimbledon-2022. Третє коло
Леся Цуренко (Україна) – Юле Німаєр (Німеччина) – 4:6, 6:3, 3:6
Це була перша зустріч тенісисток. Цуренко не змогла вперше в кар'єрі пробитися в четверте коло Wimbledon-2022.
У наступному колі Німаєр гратиме проти Кайї Юван або Хезер Уотсон. Це її дебютний виступ на Wimbledon-2022.
Нагадаємо, Цуренко обіграла в першому раунді представницю Угорщини Анну Бондар, а в другому сенсаційно здолала першу ракетку України Ангеліну Калініну.
Дивись цей і наступні матчі Вімблдонського турніру на Київстар ТВ.
Промокод UNIANSPORTS надасть безкоштовний доступ на 7 днів до платформи "Київстар ТБ". Активувати його дуже просто: завантажити додаток "Київстар ТВ" за посиланням https://kyivstar.page.link/J46M. Зайти в додаток, ввести свій номер телефону і пароль, який прийде в SMS. Перейти в розділ "Профіль", натиснути "Введення промокоду" і ввести промокод UNIANSPORTS.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
- Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.