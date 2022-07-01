Леся Цуренка не змогла обіграти Юле Німаєр з Німеччини.

Остання представниця України в одиночному розряді на Wimbledon-2022 Леся Цуренко завершила свої виступи.

У третьому колі українська тенісистка програла в трьох сетах Юле Німаєр з Німеччини.

Суперниці провели на корті 2 години 4 хвилини. Цуренко програла першу партію з рахунком 4:6, проте взяла реванш у другій - 6:3. На жаль, вирішальний сет завершився не на користь нашої тенісистки - 3:6.

Wimbledon-2022. Третє коло

Леся Цуренко (Україна) – Юле Німаєр (Німеччина) – 4:6, 6:3, 3:6

Це була перша зустріч тенісисток. Цуренко не змогла вперше в кар'єрі пробитися в четверте коло Wimbledon-2022.

У наступному колі Німаєр гратиме проти Кайї Юван або Хезер Уотсон. Це її дебютний виступ на Wimbledon-2022.

Нагадаємо, Цуренко обіграла в першому раунді представницю Угорщини Анну Бондар, а в другому сенсаційно здолала першу ракетку України Ангеліну Калініну.

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