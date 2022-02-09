Валентина Семеренко за станом здоров'я не змогла продовжити свій виступ на Олімпіаді-2022.

Олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Валентина Семеренко вперше прокоментувала своє дострокове повернення з Пекіну, де проходять зимові Олімпійські ігри.

Слова 36-річної Валі наводить Федерація біатлону України у Facebook.

"Напишу коротко. Усі знають, що спорт - це здоров'я. Здоровий спосіб життя, правильне та збалансоване харчування, нормальний сон… Це сприяє зміцненню організму. Але цього таки не достатньо, щоб по-справжньому досягти гармонії у спорті.

Біатлон - не просто моє життя, моя душа. Адже це надзвичайний приплив енергії, що наповнює кожну клітину організму, змушує по-іншому дивитися на звичні речі, радіти кожному новому дню. Той, хто не займається спортом, ніколи не зрозуміє радість і приємну важкість у м'язах, що виникає після тренування. А бажання щоденних тренувань може зрівнятися хіба що із спрагою.

Я робила і роблю все можливе і неможливе, щоб отримувати задоволення від улюбленої роботи. Але мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські ігри. Я довго думала і даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж так цього хотіли!", - сказала Семеренко.

Нагадаємо, що тренер збірної України з біатлону Урош Велепець раніше пояснив, чому Валентина не змогла завершити індивідуальну гонку та зійшла з дистанції:

"Валя не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було і вона мала сходити раніше. Зараз лікар займатиметься нею. У Валі є алергія на холодне повітря. Шкода, бо почала добре".

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Для Валентини Ігри у Пекіні стали п'ятими у кар'єрі. У 2014 році Валя у складі естафетної четвірки виграла історичне "золото" в Сочі.

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