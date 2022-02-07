Жіночу збірну України з біатлону залишила олімпійська чемпіонка 2014 року Валентина Семеренко, яка не змогла фінішувати в індивідуальній гонці.
Прикру новину повідомив очільник Федерації біатлону України Володимир Бринзак для Сhampion.com.ua.
"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала швидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього - запаморочилось у голові і вона не змогла продовжити гонку.
Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Анастасія Меркушина", - сказав Бринзак.
Наставник збірної України Урош Велепець пояснив, що сталося з Валентиною під час гонки.
"Валя не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було і вона мала сходити раніше. Зараз лікар займатиметься нею. У Валі є алергія на холодне повітря. Шкода, бо почала добре", - зазначив Велепець.
Для 36-річної Семеренко Ігри у Пекіні стали п'ятими у кар'єрі. У 2014 році Валя у складі естафетної четвірки виграла історичне "золото" в Сочі.
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