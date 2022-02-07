7 лютого українські спортсмени на зимових Олімпійських іграх у Пекіні брали участь в змаганнях у санному спорті, біатлоні й гірських лижах.
Іван Ковбаснюк став 33-м у швидкісному спуску (гірськолижний спорт) й відстав від чемпіона Беата Фойца зі Швейцарії на 5.40 секунди. Результат 28-річного українця став найкращим в історії виступів українських спортсменів у цій дисципліні.
У першому заїзді гігантського слалому (гірськолижний спорт) Анастасія Шепіленко показала 45-й результат з часом 1.05,95. Відставання від першого місця було 8,39 секунди. Другий заїзд українка завершила на 39-й позиції зі загальним часом 2:12.33.
Українки виступили в жіночій індивідуальній гонці з біатлону. Юлія Джима потрапила в топ-10, а Ірина Петренко фінішувала одразу за нею - на 11-му місці.
Олена Стецьків і Юліанна Туницька провели перший заїзд у санному спорті та посіли 21 і 22 місця з результатом 59.663 й 59.690.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати всіх змагань Олімпіади за 6 лютого тут.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.