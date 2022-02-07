У понеділок було розіграно 9 комплектів медалей у семи видах спорту.

7 лютого українські спортсмени на зимових Олімпійських іграх у Пекіні брали участь в змаганнях у санному спорті, біатлоні й гірських лижах.

Іван Ковбаснюк став 33-м у швидкісному спуску (гірськолижний спорт) й відстав від чемпіона Беата Фойца зі Швейцарії на 5.40 секунди. Результат 28-річного українця став найкращим в історії виступів українських спортсменів у цій дисципліні.

У першому заїзді гігантського слалому (гірськолижний спорт) Анастасія Шепіленко показала 45-й результат з часом 1.05,95. Відставання від першого місця було 8,39 секунди. Другий заїзд українка завершила на 39-й позиції зі загальним часом 2:12.33.

Українки виступили в жіночій індивідуальній гонці з біатлону. Юлія Джима потрапила в топ-10, а Ірина Петренко фінішувала одразу за нею - на 11-му місці.

Олена Стецьків і Юліанна Туницька провели перший заїзд у санному спорті та посіли 21 і 22 місця з результатом 59.663 й 59.690.

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Результати всіх змагань Олімпіади за 6 лютого тут.

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