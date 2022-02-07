А Валентина Семеренко знялася з дистанції по ходу гонки.

7 лютого на Олімпіаді-2022 в Пекіні пройшла жіноча індивідуальна гонка.

Україну представили Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко. На гонку також була заявлена Дар'я Блашко, але вона через коронавірус пропустила ці змагання.

Перемогу в гонитві здобула Деніз Херманн з Німеччини. Кращою серед українок стала Джима. Вона фінішувала десятою. Петренко одразу за нею. Валя Семеренко знялася з гонки після другої стрільби.

Петренко стала одною з двох біатлоністок, які закрили усі мішені в індивідуальній гонці.

Олімпіада-2022, Пекін, жіноча індивідуальна гонка

1. Деніз Херманн (Німеччина) - 44.12,7 (0-0-1-0)

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - 9,4 (0-0-0-1)

3. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія) - 15,3 (1-0-0-1)

4. Ванесса Фойгт (Норвегія) - 16,6 (1-0-0-0)

5. Динара Алімбекова (Білорусь) - 31,7 (0-0-0-1)

6. Маркета Давидова (Чехія) - 31,9 (0-0-0-1)

10. Юлія Джима (Україна) - 1.21,7 (0-1-0-1)

11. Ірина Петренко (Україна) - 1.28,6 (0-0-0-0)

Валентина Семеренко (Україна) - (0-1) - DNF

Нагадаємо, що в змішаній естафеті Україна посіла 13-ту позицію.

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