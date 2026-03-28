Дві титуловані українські біатлоністки завершили кар'єри (відео)

У 2014 році спортсменки здобули історичну золоту нагороду для України в жіночій естафеті на зимовій Олімпіаді.

Олімпійські чемпіонки Віта Семеренко та Олена Підгрушна урочисто завершили спортивну кар'єру на Чемпіонаті України з біатлону.

Про це йдеться у повідомленні Федерації біатлону України. "Дякуємо, Семеренко Віта, Olena Pidhrushna! За ті неймовірні емоції, за рівень Українського біатлону, які створювали ви! Ви - наша Гордість!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що легендарні українські біатлоністки пробігли символічне коло на Чемпіонаті України з біатлону, який приходив у Буковелі.

Олена Підгрушна - чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи, переможниця і призерка етапів Кубка світу з біатлону.

Віта Семеренко - семиразова призерка чемпіонатів світу, переможниця й призерка етапів Кубка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи з біатлону.

Інші новини спорту

Як повідомляв УНІАН, на зимових Олімпійських іграх-2026 українські спортсмени залишилися без медалей. Це третій в історії України подібний випадок.

Перед цим такий антирекорд був зафіксований у 2002 та 2010 роках. Але, на відміну від цьогорічних Ігор, тоді українські спортсмени посідали хоча б п'яті місця. На цій Олімпіаді найкращим результатом стала шоста сходинка у командному фристайлі та в естафеті з санного спорту.

На Олімпіаду в Італії українські спортсмени здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту. Це був біатлон - 10, лижні гонки - 5, гірськолижний спорт - 2, шорт-трек - 2 та фігурне катання - 1.

