Легендарна українська біатлоністка оголосила про завершення карʼєри

Вона хоче зосередитися на родині.

Відома українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів світу Олена Підгрушна оголосила про завершення спортивної карʼєри.

Про це 39-річна легенда українського спорту повідомила в етері телеканалу ICTV. За її словами, її пріоритети змінилися на користь родини. Зазначимо, що у серпні минулого року спортсменка уперше стала мамою.

Підгрушна також розповіла, що під час чемпіонату України з біатлону, який відбудеться у Буковелі навесні, вона проведе прощальну церемонію.

У майбутньому життя Підгрушної все ж може бути повʼязане зі спортом. Вона розглядає можливість викладацької або тренерської діяльності.

Досягнення Олени Підгрушної

Олена Підгрушна є однією з найтитулованіших українських спортсменок у зимових видах спорту.

У 2013 році спортсменка завоювала золоту медаль у спринті в Нове-Место, Чехія. Того ж року вона зібрала повний комплект нагород чемпіонату світу (золото, срібло та бронзу).

У 2014 році вона виборола "золото" у складі жіночої естафетної четвірки на Олімпіаді в російському Сочі. Крім того, Підгрушна – пʼятиразова чемпіонка Європи.

На різних етапах Кубка світу вона виборола 26 подіумів, включно з командними змаганнями.

Найвище місце в загальному заліку Кубка світу – сьоме. Такий результат українська біатлоністка отримала у сезоні 2015/2016.

Варто зазначити, що Олена Підгрушна була прапороносцем збірної України на відкритті Зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані. До того ж, біатлоністка – повний кавалер ордена княгині Ольги.

На міжнародні старти українська спортсменка не виходила з березня 2023 року. У 2025 році вона говорила про можливий початок тренерської карʼєри.

