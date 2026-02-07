Телеканал у США скорегував трансляцію Олімпіади, щоб захистити Венса, - The Guardian

Із трансляції прибрали негативну реакцію трибун на появу другої людини в США.

Віце-президента США Джей Ді Венса зустріли гучним свистом та вигуками, коли він з'явився на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані в п'ятницю. Однак, пише газета The Guardian, американські глядачі, які дивилися трансляцію NBC, не дізналися про це.

Під час відкриття Олімпіади трибуни аплодували збірній США, яку вела ковзанярка Ерін Джексон. Але коли телекамери переключилися на Венса та його дружину, пролунав свист і скромні оплески. Реакцію показали в стрічці канадського мовника CBC, де коментатор сказав: "Ось віце-президент Джей Ді Венс та його дружина Уша – ой, це не… е-е… забагато свисту для нього. Свист, глузування, трохи оплесків".

Кореспондент The Guardian Шон Інгл також був присутній на церемонії та підтвердив факт освистування. Однак у трансляції NBC освистування не було чути. Не було зроблено жодних зауважень, коли Венс з'явився на екрані, а коментаторська команда просто сказала "Джей Ді Венс".

Однак відеозаписам з освистуванням поширилися у соціальних мережах у США. Білий дім опублікував відео, на якому Ванс аплодує в трансляції NBC без жодного свисту.

Автори статті зазначили, що це не перший випадком, коли вживалися заходи, спрямовані на те, щоб американські глядачі не стали свідками незгоди з адміністрацією Трампа. Зокрема, на Відкритому чемпіонаті США у вересні організатори турніру попросили мовників не показувати реакцію натовпу на Дональда Трампа, який був присутній на чоловічому фіналі.

Речник МОК Марк Адамс так прокоментував реакцію натовпу: "Наступні Ігри відбудуться в Лос-Анджелесі. Ми раді, що адміністрація США активно займається Іграми. Це чудово для олімпійського руху. Я був на стадіоні минулої ночі і бачив, як глядачі підтримували команду США, це було фантастично".

Венс був не єдиною людиною, яка викликала негативну реакцію. Чотирьох спортсменів, які представляли Ізраїль, на церемонії відкриття також зустріли освистуванням.

Ставлення до США у Європі

Нагадаємо, що у країнах Західної Європи значно посилилася антипатія до президента США Дональда Трампа після його заяв про можливість анексії Гренландії. Думки про США впали до найнижчого рівня за останні 10 років.

Водночас Венс обурився "двояким" ставленням європейців до Сполучених Штатів. Він заявив про формування "нового світового порядку", до якого прагне президент Дональд Трамп. Йдеться про зміну правил глобальної торгівлі та інвестування, відхід від залежності від іноземних ланцюгів поставок, переформатування традиційних союзів, зокрема НАТО.

