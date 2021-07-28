Українська збірна завершила день без медалей

На Олімпіаді в Токіо завершився п'ятий день змагань. У цей день українська збірна завоювати медалі не змогла, через що випала за межі топ-50 медального заліку ігор.

Варто відзначити, що 28 липня лише троє українців теоретично могли поборотися за медалі.

Підсумки виступу українських спортсменів 28 липня

Теніс

Еліна Світоліна переписала історію України, обігравши італійку і пробившись до півфіналу тенісного турніру. Вона стала першою українкою, яка зіграє в півфіналі Олімпіади.

Сестрам Людмилі та Надії Кіченок продовжити боротьбу за медалі в парному розряді не вдалося. Вони вибули в 1/4 фіналу, програвши дуету з ОКР.

Веслування

Українка Вікторія Ус пробилася до півфіналу Олімпіади в гребному слаломі на каное. Вона кваліфікувалася до півфіналу з 13-м результатом (119,05 секунди) у другому заїзді. Півфінали та фінал пройдуть 29 липня.

В академічному веслуванні Ігор Хмара та Станіслав Ковальов стали четвертими в півфінальному запливі. Вони втратили шанси на медалі, а 29 липня у фіналі Б розіграють місця з 7-го по 12-е.

Дзюдо

Українець Кеджау Ньябалі успішно подолав 1/16 фіналу, але був дискваліфікований у поєдинку 1/8 фіналу проти представника Узбекистану. На думку Нейбали, його покарали несправедливо.

Стрільба з лука

Вероніка Марченко спершу створила сенсацію, перемігши в 1/32 фіналу чемпіонку світу, але вже в наступному раунді вибула з боротьби, поступившись кореянці. Анастасія Павлова, Лідія Січенікова, а також Олексій Гунбін програли в першому раунді.

У командних змаганнях збірна України поступилася лучницям з ОКР на стадії 1/8 фіналу.

Спортивна гімнастика

Ілля Ковтун і Петро Пахнюк залишилися за межами топ-10 у фіналі індивідуального багатоборства. Дебютант Олімпійських Ігор Ковтун показав 11-й результат, набравши 83,797 балів, а Пахнюк став 19-м (81,265).

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Антон Дудар