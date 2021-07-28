На Олімпійських іграх, які приймає Японія, завершився п'ятий змагальний день.
28 липня в Токіо було розіграно 23 комплекти медалей.
Збірна України поповнити свою скарбничку нагородами не змогла і випала в медальному заліку за межі топ-50.
Лідерство зберігає збірна Японії, в активі якої вже 13 золотих медалей, 4 срібні та 5 бронзових. А за загальною кількістю нагород лідирує збірна США - 31.
Медальний залік Олімпіади 28 липня
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
Олімпійські ігри: медальний залік після четвертого дня.