У медальному заліку продовжує лідирувати збірна Японії.

На Олімпійських іграх, які приймає Японія, завершився п'ятий змагальний день.

28 липня в Токіо було розіграно 23 комплекти медалей.

Збірна України поповнити свою скарбничку нагородами не змогла і випала в медальному заліку за межі топ-50.

Лідерство зберігає збірна Японії, в активі якої вже 13 золотих медалей, 4 срібні та 5 бронзових. А за загальною кількістю нагород лідирує збірна США - 31.

Медальний залік Олімпіади 28 липня

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після четвертого дня.

Автор: Антон Дудар