Американка Карісса Мур виграла золоту медаль з серфінгу / фото REUTERS

На Олімпіаді в Токіо завершився черговий змагальний день. Спортсмени 27 липня розіграли 22 комплекти нагород.

Лідер медального заліку не змінився: збірна Японії хоч і за загальною кількістю нагород відстає від США та Китаю, але за рахунок золотих медалей продовжує тримати першість.

В України після четвертого дня з'явилося поповнення: бронзову медаль "жовто-синій" збірній приніс тандем Олени Костевич й Олега Омельчука.

Медальний залік Олімпіади 27 липня

Читайте такожСкарбничка поповнилася: підсумки четвертого дня Олімпіади для України

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Артем Будрін