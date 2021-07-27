На Олімпіаді в Токіо завершився черговий змагальний день. Спортсмени 27 липня розіграли 22 комплекти нагород.
Лідер медального заліку не змінився: збірна Японії хоч і за загальною кількістю нагород відстає від США та Китаю, але за рахунок золотих медалей продовжує тримати першість.
В України після четвертого дня з'явилося поповнення: бронзову медаль "жовто-синій" збірній приніс тандем Олени Костевич й Олега Омельчука.
Медальний залік Олімпіади 27 липня
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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.