Збірна України втратила п'ять позицій.

На Олімпіаді в Токіо завершився черговий змагальний день. Спортсмени 27 липня розіграли 22 комплекти нагород.

Лідер медального заліку не змінився: збірна Японії хоч і за загальною кількістю нагород відстає від США та Китаю, але за рахунок золотих медалей продовжує тримати першість.

В України після четвертого дня з'явилося поповнення: бронзову медаль "жовто-синій" збірній приніс тандем Олени Костевич й Олега Омельчука.

Медальний залік Олімпіади 27 липня

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін