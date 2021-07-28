Вероніка Марченко / фото REUTERS

Українська лучниця Вероніка Марченко створила сенсацію на Олімпійських іграх в Токіо, перемігши чемпіонку світу, але слідом вибула з боротьби.

На стадії 1/32 фіналу Марченко перемогла представницю китайського Тайбея Лей Цзянь-Ін, яка у 2019 році вигравала чемпіонат світу в індивідуальних і командних змаганнях.

Українка виграла у суперниці з рахунком 6:4.

На жаль, розвинути успіх Марченко не вдалося. Вже на наступній стадії - в 1/16 фіналу - вона поступилася представниці Південної Кореї Кан Чаен - 1:7.

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Ще три українки покинули змагання на стадії 1/32 фіналу. А в командних змаганнях жіноча збірна України вилетіла в 1/8 фіналу.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Антон Дудар