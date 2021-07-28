Кеджау Ньябалі в поєдинку проти узбека / фото REUTERS

Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі був дискваліфікований в 1/8 фіналу Олімпійських ігор в Токіо.

Ньябалі пройшов стадію 1/16 фіналу, але в наступному раунді провів неправильний, на думку суддів, больовий прийом проти Довлата Бобонова з Узбекистану, за що отримав дискваліфікацію. Бобонов всім своїм виглядом показував, що українець завдав йому травми.

Український спортсмен вважає, що його дискваліфікували несправедливо, передає сторінка "Так Олімпіаді" у Facebook.

"Я не завдавав супернику травму. Я прекрасно розумів цінність цього поєдинку і я був зібраний. На хансоку я ніколи б не пішов і не дозволив би собі такого порушення. Запевняю вас, я свідомо давав йому місце для маневру, я давав йому вивести руку, лікоть. Я не працював на лікті та нижче. Ви ж все бачили", - сказав Ньябалі.

Українця обурило те, як його суперник відреагував на прийом:

"Це була боротьба, але чесна боротьба. А мій суперник так почав кричати, так закричав, це був тиск на арбітрів. Відомий спортсмен, віце-чемпіон світу і так голосно кричить".

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"Я стільки часу готувався до цієї Олімпіади. Я віддав стільки сил. Ми так добре працювали і добре підготувалися. Мені зараз дуже погано. Просто боляче", - підсумував Ньябалі.

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Автор: Антон Дудар