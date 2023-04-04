Представники країни-агресора не виконали умови організаторів турніру.

Російські фехтувальники пропустять етап Кубка світу з жіночої рапіри, який прийматиме Познань.

Причиною стала відмова представників країни-агресора підписати декларацію проти війни. Про це повідомив президент федерації фехтування РФ Ільгар Мамедов в коментарі росЗМІ.

"Займаються свавіллям. Ці провокаційні умови не дозволяють нам взяти участь у цих змаганнях. Все робиться саме для цього. Про спорт тут мова не йде", - заявив Мамедов.

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Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення повернути російських і білоруських спортсменів до змагань під своєю егідою. Через це рішення кілька країн відмовилися приймати у себе етапи Кубка світу з фехтування, зокрема це зробили Німеччина, Данія та Франція.

Польща, в свою чергу, дозволила росіянам і білорусам виступити на етапі Кубка світу з жіночої рапіри, але за умови, що перед початком турніру фехтувальники з паспортом РФ або Білорусі підпишуть декларацію, в якій вони заявляють, що:

не підтримують війну в Україні

війна є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних договорів

не пов'язані з режимом Володимира Путіна

не є військовослужбовцями

не працюють в російських або білоруських збройних силах або органах національної безпеки.

Однак фехтувальники з РФ і Білорусі відмовилися підписати документ, отже, вони не будуть допущені до змагань у Польщі.

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