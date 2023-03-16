Турнір повинен був пройти 5-6 травня в німецькому Таубербішофсхаймі.

Федерація фехтування Німеччини (DFB) відмовилася від проведення етапу жіночого Кубка світу з жіночої рапіри. Це сталося після рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити спортсменів РФ і Білорусі до міжнародних турнірів.

В організації висловилися на підтримку України і заявили, що будуть займатися пошуком альтернативи для проведення турніру.

"Ми солідарні з людьми в Україні, які страждають від війни. Ми хочемо дати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату. Ми все ще бачимо велику кількість відкритих питань, які унеможливлюють проведення турніру.

Як би ми не хотіли представити наших найкращих спортсменів німецькій публіці і дати їм можливість використовувати домашню перевагу на шляху до Олімпійських ігор в Парижі, обставини роблять інше рішення неможливим", - заявила глава DFB Клаудія Бокель.

Нагадаємо, 10 березня на позачерговому конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) було прийнято рішення зняти бан з російських і білоруських спортсменів. Зняття санкцій вступає в силу в середині квітня, а початок Кубка світу з жіночої рапіри заплановано на 6 травня 2023 року в німецькому місті Тауербішофсхайм.

Таким чином, ці змагання повинні були стати одними з перших, на яких довелося б виконувати рішення FIE.

Відзначимо, що Федерація фехтування України двічі подавала запит на блокування даного рішення, проте їх протест не був задоволений. Крім того, в FIE дозволили повернутися в структури офіційним представникам РФ і Білорусі.

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