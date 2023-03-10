Україна двічі намагалася заблокувати ухвалення цього рішення.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення про допуск громадян Росії та Білорусі до змагань. Як повідомляє Inside The Games, таке рішення було ухвалене на позачерговому Конгресі сьогодні, 10 березня.

Голосування відбулося в онлайн-форматі. Його підтримали 89 представників, проти було 46 голосів. Ще один учасник утримався. Це рішення ухвалили "з урахуванням можливих майбутніх рекомендацій/рішень МОК і відповідно до умов нейтралітету та індивідуальної прийнятності".

Рішення вступить в силу у другій половині квітня цього року. У тому числі росіяни і білоруси зможуть взяти участь на Чемпіонаті світу у Мілані, котрий запланований на липень. Там будуть розігруватися також путівки на Олімпійські ігри-2024.

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Фехтувальники з Росії та Білорусі також змагатимуться за місця на Олімпіаді. Однак досі ще не затверджено, чи буде дозволено їм взяти участь у Іграх, а якщо так, то у якому статусі.

Також FIE надала дозвіл офіційним особам цих країн відвідувати турніри під своєю егідою (за – 85 голосів, проти – 51).

Україна двічі намагалася заблокувати це рішення, однак це їй не вдалося зробити.

Національна федерація фехтування України відреагувала на таке рішення міжнародного суспільства та повідомила, що скликає Президію для подальших рішень.

"Ми глибоко шоковані та обурені цим рішенням і ми негайно скликаємо засідання Президії для прийняття рішення щодо нашої реакції на рішення FIE та його можливе оскарження.

Впродовж вихідних, будемо консультуватись з членами Федерації, спортсменами, тренерами, НОК, Міністерством молоді та спорту", - йдеться у заяві української Федерації на сторінці у Facebook.

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