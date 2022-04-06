Катерина Буденко потрапила до числа призерів першості світу в ОАЕ.

Катерина Буденко стала першою медалісткою у складі збірної України на чемпіонаті світу з фехтування серед кадетів та юніорів, який проходить у Дубаї (ОАЕ).

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

На шляху до п'єдесталу українська рапіристка перемогла Малак Хамзу з Егепту (15:7), американку Зандер Родес (15:11), ізраїльтянку Ліор Друк (15:11), японку Хійорі Накаде (15:14) і в чвертьфіналі - свою партнерку по команді Ольгу Сопіт (15:14).

У півфіналі нашій спортсменці протистояла титулована американська рапіристка, якій Катерина програла - 7:15.

Варто відзначити, що в індивідуальному заліку нашій представниці вперше за роки незалежності вдалося потрапити в число призерів в жіночій рапірі на юніорському чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу з фехтування триватиме до 10 квітня.

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