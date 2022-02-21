Російське видання вирішило порахувати навіть "дерев'яні медалі".

Зимова Олімпіада-2022 у Пекіні завершилася тріумфом Норвегії у загальному медальному заліку. Збірна олімпійського комітету Росії посіла дев'яте місце.

Російське видання Eurosport у себе в Twitter зробило альтернативний медальний залік, де порахувало "дерев'яні медалі" (це ті спортсмени, які зайняли четверті місця в змаганнях).

За такою дивною системою підрахунку ОКР очолила рейтинг й випередила норвежців.

Такий допис Eurosport викликав у коментарях під фото "альтернативного заліку" хвилю обурення. Народ висміяв це рішення і відверто іронізував. Ось реакція людей:

Може ще й за кількістю вболівальників будемо вираховувати?

Країна, якої немає на Олімпіаді, перемагає за рахунок медалей, яких немає на Олімпіаді. Пишаюся!

А ще можна порахувати, що естафета це не одна медаль, а 4. І виходить у нас не 6 золота, а 12. Молодці!

Вам не соромно таке постити?

Але якщо результати Валієвої анулюють, то станемо другими, так що треба додати ще п'яті місця, щоб, точно, першими залишитися.

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Ви ідіоти?

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А якщо за кількістю учасників та членів делегації від країни поділити, яке місце вийде?

Зауважимо, що Eurosport писали "Росія", хоча такої країни на Іграх у Пекіні не було. Через регулярні порушення антидопінгових правил, Росію позбавили символіки, назви, прапора та гімну на Олімпійських іграх. Росіяни виступали під нейтральним прапором олімпійського комітету Росії.

Для довідки: у медальному заліку завжди використовують в першу чергу сортування за золотими медалями, оскільки чемпіон Олімпіади завжди мав більшу вагу, ніж срібний або бронзовий призер.

Напередодні Eurosport вже зганьбилися схожим заліком.

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