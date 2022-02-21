Зимова Олімпіада-2022 у Пекіні завершилася тріумфом Норвегії у загальному медальному заліку. Збірна олімпійського комітету Росії посіла дев'яте місце.
Російське видання Eurosport у себе в Twitter зробило альтернативний медальний залік, де порахувало "дерев'яні медалі" (це ті спортсмени, які зайняли четверті місця в змаганнях).
За такою дивною системою підрахунку ОКР очолила рейтинг й випередила норвежців.
Такий допис Eurosport викликав у коментарях під фото "альтернативного заліку" хвилю обурення. Народ висміяв це рішення і відверто іронізував. Ось реакція людей:
Може ще й за кількістю вболівальників будемо вираховувати?
Країна, якої немає на Олімпіаді, перемагає за рахунок медалей, яких немає на Олімпіаді. Пишаюся!
А ще можна порахувати, що естафета це не одна медаль, а 4. І виходить у нас не 6 золота, а 12. Молодці!
Вам не соромно таке постити?
Але якщо результати Валієвої анулюють, то станемо другими, так що треба додати ще п'яті місця, щоб, точно, першими залишитися.
Північна Корея виграла чемпіонат світу з футболу приблизно так само!
Ви ідіоти?
Так само в Росії на виборах набирають свої 146%. Продовжуйте, це цікаво
А якщо за кількістю учасників та членів делегації від країни поділити, яке місце вийде?
Зауважимо, що Eurosport писали "Росія", хоча такої країни на Іграх у Пекіні не було. Через регулярні порушення антидопінгових правил, Росію позбавили символіки, назви, прапора та гімну на Олімпійських іграх. Росіяни виступали під нейтральним прапором олімпійського комітету Росії.
Для довідки: у медальному заліку завжди використовують в першу чергу сортування за золотими медалями, оскільки чемпіон Олімпіади завжди мав більшу вагу, ніж срібний або бронзовий призер.
Напередодні Eurosport вже зганьбилися схожим заліком.
Олімпійські ігри-2022: підсумки
- Україна в Пекіні виграла лише одну нагороду - срібло в лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко.
- Збірна Норвегії встановила абсолютний рекорд "білих" Олімпіад за кількістю золотих нагород - 16.
- Головним скандалом цих Ігор став допінг російської фігуристки Каміли Валієвої. Попри позитивний тест на допінг її допустили до змагань у Пекіні рішенням CAS. Це викликало великий резонанс і деякі фігуристи виступили за те, щоб запровадити вікові обмеження на Олімпійських іграх.