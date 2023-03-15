Олег Верняєв зможе взяти участь у майбутньому чемпіонаті світу з гімнастики.

Український гімнаст і олімпійський чемпіон Олег Верняєв знову може брати участь у всіх змаганнях.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 29-річний українець оголосив, що йому вдвічі скоротили термін дискваліфікації.

"Я в строю. Це був тривалий процес, під час якого я довів відсутність намірів приймати допінг. Суд скоротив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами і підтвердив те, що мельдоній потрапив в організм не з моєї вини або недбалості.

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Спасибі моїм близьким і друзям за віру і підтримку протягом усього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі. Швидше. Вище. Сильніше", - написав Верняєв.

Додамо, що спочатку дискваліфікація Верняєва повинна була тривати до листопада 2024 року, і спортсмен не міг брати участь в наступних іграх.

У серпні 2021 року гімнаст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду, який, у підсумку, прийняв його доводи і скоротив дискваліфікацію. Тепер у Верняєва з'явилася можливість готуватися до Олімпійських ігор, які в 2024 році прийматиме Париж.

Тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський вже повідомив, що Олег Верняєв буде готуватися до чемпіонату світу, який пройде в жовтні цього року.

"Верняєв відновить кар'єру. Після отримання всіх документів він буде готуватися до чемпіонату світу. Олег вже тренується двічі на день, входить у форму. Однак змін у складі на чемпіонат Європи не буде. Поки складно сказати, коли буде перший старт для Верняєва", - наводить слова Сартинського Суспільне спорт.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбудеться з 1 по 8 жовтня в бельгійському Антверпені.

Нагадаємо, Олег Верняєв був олімпійським чемпіоном в Ріо-2016 в спортивній гімнастиці (вправи на брусах). Він 6 разів виграв чемпіонат Європи, а також один раз ставав чемпіоном світу в 2014 році.

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