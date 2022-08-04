Олег Верняєв зізнався, що на деяких його родичів сильно вплинула російська пропаганда.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів про родичів, які живуть в окупованому Донецьку.

Титулований український спортсмен зізнався, що йому складно спілкуватися зі своїми родичами, які залишилися на окупованих територіях, оскільки на них сильно впливає російська пропаганда.

"Бабуся, дідусь, дядьки залишилися в Донецьку. Але всі друзі з ким я мав контакт виявилися з правильною позицією - всі проукраїнські. Думаю, всі з ким я контактував - виїхали в Україну.

Хто до, хто після. Я навіть не знаю, хто у мене в Донецьку залишився з друзів.

З бабусею і дідусем спілкуємося, але не кожен день, тому що важко. Там дуже сильно працює телебачення і коли я останній раз дзвонив по телефону, то запитав: "Як справи? Як здоров'я?" Такі питання, але попросив нічого іншого не говорити, тому що якщо я почну відповідати, це буде конфлікт, а я не хочу сваритися з ними. У них плюс-мінус проросійські погляди.

Не думаю, що можна сказати, що у всіх, хто зараз в Донецьку проросійські погляди. Багато в соціальних мережах, ТікТок, Instagram, де бачиш фото і відео, і дуже багато людей проти всього цього. Але не можуть виїхати, не можуть що-небудь зробити.

Наприклад, у мого батька є племінник і він хоче покинути Донецьк, але це не дуже легко. Є свої проблеми", - розповів Верняєв в інтерв'ю YouTube-каналу "Перший".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 162-й день.

Олег Верняєв: кар'єра зіркового спортивного гімнаста

Верняєв є уродженцем Донецька. У 2012 році Олег став срібним призером чемпіонату Європи. Після цього він 6 разів виграв континентальну першість.

Верняєв був одного разу чемпіоном світу в 2014 році.

Верняєв був олімпійським чемпіоном в Ріо-2016 в спортивній гімнастиці (вправи на брусах). Ігри в Токіо-2020 Олег пропустив через виявлений у нього допінг.

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