Ангеліна Калініна програла в трьох сетах Онс Жабер з Тунісу.

Екс-перша ракетка України Ангеліна Калініна завершила свої виступи на престижному тенісному турнірі в американському Цинциннаті.

26-річна українка в 1/16 фіналу в трьох сетах програла п'ятій ракетці світу Онс Жабер.

Western & Southern Open - WTA 1000

Ангеліна Калініна (Україна) – Онс Жабер (Туніс) – 3:6, 7:6, 6:7

Огляд матчу:

Поєдинок тривав 2 години і 44 хвилини. За цей час українська тенісистка виконала дві подачі навиліт, допустила 13 подвійних помилок і реалізувала 6 з 12 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що це була другий поєдинок тенісисток. Рахунок в особистих зустрічах 2:0 на користь представниці Тунісу.

У наступному раунді турніру в Цинциннаті Онс Жабер зіграє проти переможниці пари Донна Векич (Хорватія) - Вікторія Азаренко.

Нагадаємо, раніше турнір в Цинциннаті покинули ще дві представниці України. Еліна Світоліна знялася зі змагань перед матчем першого кола проти Кароліни Возняцкі через травму, а Марта Костюк в першому раунді програла представниці Італії Ясміні Паоліні.

Чинною переможницею турніру Western & Southern Open є Каролін Гарсія, яка у фіналі минулого року обіграла Петру Квітову.

Вас також можуть зацікавити новини: