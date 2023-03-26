Українка здобула золоту медаль на етапі Кубка Європи з лижної акробатики в австрійському Обертауерні.
Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Міністерства молоді та спорту. "Перший подіум в кар'єрі й одразу "золото"! 15-річна фристайлістка Неллі Попович - переможниця етапу Кубка Європи з лижної акробатики в австрійському Обертауерні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українка з результатом 57.50 балів всього на 0.49 бала випередила двох представниць Китаю, які набрали однакові бали.
У Державному центрі олімпійської підготовки із зимових видів спорту повідомили, що Анастасія Гасюк зайняла четверту позицію. Серед чоловіків найкращий результат показав Максим Кузнєцов - він фінішував восьмим.
Перемоги українських спортсменів - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у лютому український фристайліст Дмитро Котовський переміг на етапі Кубка світу з лижної акробатики в США.
Українець Євген Марусяк виборов перемогу на етапі Континентального кубка у стрибках з трампліна.
На початку року відома українська легкоатлетка та чемпіонка Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучих посіла перше місце на Меморіалі Олексія Дем'янюка.
Нагадаємо, що найкращим спортсменом 2022 року українська Асоціація спортивних журналістів назвала фрістайліста Олександра Абраменка.