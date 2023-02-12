Євген Марусяк на 17,2 бала випередив найближчого переслідувача, швейцарця Ремо Імгофа.

Українець Євген Марусяк переміг на етапі Континентального кубка в Німеччині у стрибках з трампліна.

У першому раунді він виконав стрибок на 138 м, у другому - на 135,5. З сумою 266,4 Марусяк став першим, відірвавшись від другого місця на 17,2 бала. Це перше в історії України досягнення такого рівня.

Срібним призером став німець Ремо Імгоф, бронза у норвежця Бенджаміна Оствольда.

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Континентальний Кубок

Клінгенталь, Німеччина

1. Євген Марусяк (Україна) - 266,4

2. Ремо Імгоф (Німеччина) - 249,2

3. Бенджамін Оствольд (Норвегія) - 247,6

"Прикарпатські спортсмени не перестають нас вражати своїми тріумфальними здобутками. Золоту медаль у Континентальному Кубку зі стрибків на лижах з трампліна в німецькому Клінгенталі виборов наш земляк Євген Марусяк", – йдеться в повідомленні голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

22-річний Марусяк є уродженцем Прикарпаття. Він брав участь на зимовій Олімпіаді-2022.

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