Цього року спортсменка виборола своє дебютне "золото" Олімпійських ігор.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році. Стрибунка у висоту отримала відзнаку під час церемонії Golden Tracks від European Athletics, яка відбулася в Скоп'є (Північна Македонія).

Про це йдеться на сторінці European Athletics у соцмережі Х. Ярослава Магучіх випередила бігунок Кіллі Годжкінсон та Фемке Бол.

"Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України", – заявила Магучіх на церемонії.

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Зазначимо, що в 2024 році українська легкоатлетка встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту – 2.10 метра. Також вона виборола "золото" під час Олімпійських ігор, отримала звання чемпіонки Європи та виграла третій поспіль титул Діамантової ліги.

Найкращим спортсменом року в Європі став шведський легкоатлет, який спеціалізується на стрибках з жердиною – Арман Дюплантіс.

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