Проте така перспектива поки залишається віддаленою.

Авторитетне видання The Athletic опублікувало матеріал, який присвячений гравцю збірної України з футболу Олександру Зінченку. Зокрема найцікавішим у публікації виявилось те, що футболіст, як і раніше любить ФК "Шахтар" та хоче з часом повернутися туди вже як тренер. Про це написав журналіст Джордан Кемпбелл.

Також у матеріалі описали кар'єрний шлях Зінченка - від зірки академії "Шахтаря" до виступів в АПЛ за "Манчестер Сіті" та "Арсенал".

Крім того, журналісти розповіли і про громадянську позицію футболіста, який не погодився грати за великі гроші у російському "Зеніті" та прийняв рішення виступати саме за українську збірну, попри те, що РФ намагалася зробити все, щоб забрати Зінченка до своєї національної команди.

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Водночас у публікації згадується і про обставини відходу футболіста з "Шахтаря", коли у клубі поставили йому ультиматум щодо продовження контракту, внаслідок чого Зінченко зі скандалом від'їхав до РФ.

Останні новини футболу

Як повідомляв УНІАН, новим головним тренером збірної Англії став німець Томас Тухель. Відомо, що він розпочне свою роботу у 2025 році. До цього Тухель очолював "Майнц", дортмундську "Боруссію", ПСЖ та "Челсі".

Також стало відомо, що футбольний клуб "Челсі" не планує відпускати українського нападника Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно. Зазначається, що головний тренер "Челсі" Енцо Мареска постійно вимагає від футболіста покращувати свої навички та досі вважає його важливим гравцем.

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