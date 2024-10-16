"Челсі" під його керівництвом виграв Лігу чемпіонів.

Німець Томас Тухель став новим головним тренером збірної Англії з футболу. Він став третім іноземним тренером в історії, який очолив англійську команду і першим іноземним тренером за 12 років. Про це повідомила Футбольна асоціація Англії.

Зазначається, що 51-річний тренер розпочне роботу лише в 2025 році. Наразі з командою працює Лі Карслі, який після шостого туру Ліги Націй повернеться до молодіжної збірної Англії.

Томас Тухель - що про нього відомо

Томас Тухель є одним з найвідоміших європейських тренерів. Він очолював "Майнц", дортмундську "Боруссію", ПСЖ та "Челсі". Зокрема, на чолі "Челсі" він перемагав у Лізі чемпіонів, ставав володарем Суперкубка УЄФА. Разом із ПСЖ він також доходив до фіналу Ліги чемпіонів. А "Боруссію" приводив до перемоги в Кубку Німеччини.

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Остннім місцем роботи Тухеля була "Баварія", звідки він пішов наприкінці сезону 2023/2024. Влітку він чекав на пропозиції від "Манчестер Юнайтед", але керівництво клубу вирішило продовжило довіряти Еріку Тен Хагу.

Нагадаємо, збірна Англії дійшла до фіналів Євро-2020 і Євро-2024, однак обидва рази зазнавала поразок. В Лізі націй-2024/25 збірна Англії після чотирьох турів посідає друге місце у групі 2 Дивізіону B.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу все ще зберігає шанси на підвищення в класі в Лізі націй, оскільки у 4-му турі Ліги націй українці зіграли внічию в матчі проти команди Чехії.

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