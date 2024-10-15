Підопічні Сергія Реброва зберегли шанси на підвищення в класі.

Збірна України з футболу все ще зберігає шанси на підвищення в класі в Лізі націй. У 4-му турі Ліги націй підопічні Сергія Реброва зіграли внічию в матчі проти команди Чехії.

Перший тайм проходив здебільшого за рівної боротьби, втім, на 18-й хвилині Черв зміг на точний удар і вивів чехів уперед.

Після перерви ж українці набрали обертів, що майже одразу вилилося в м'яч-відповідь - з пенальті відзначився Довбик. У підсумку - нічия 1:1.

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Таким чином, після чотирьох турів збірна України має в активі 4 пункти і все ще зберігає шанси на підвищення в класі.

"На жаль, до пропущеного м'яча ми втрачали дуже багато підборів, програвали єдиноборства. Але потім багато працювали, контролювали підбори. Після перерви Судаков більше зміщався на фланг і допомагав Мудрику. Дуже важко грати під пресингом. У першому таймі Чехія дуже тиснула, але після всього двох днів відпочинку грати не так легко, тому в другій половині тиск зменшився. Я вдячний хлопцям — вони намагались. Повторюю, група дуже важка", - сказав головний тренер збірної України Сергій Ребров після зустричі.

Як відомо, переможець дивізіону В перейде до "еліти", аутсайдер понизиться в класі.

Збірна України в Лізі націй

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня збірна України з футболу здобула довгоочікувану перемогу в Лізі націй. У матчі 3-го туру "синьо-жовті" з рахунком 1:0 перемогли команду Грузії.

До цього підопічні Сергія Реброва зазнали двох поразок - від збірних Албанії та Чехії.

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