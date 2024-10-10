За словами наставника "синьо-жовтих", у наступних двох матчах "ми не можемо говорити лише про результат".

Для головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва майбутні матчі в європейській Лізі націй є скоріше підготовкою до відбірного турніру до Чемпіонату Світу-2026. Про це наставник "синьо-жовтих" сказав напередодні матчів проти команд Грузії та Чехії, повідомляє Українська асоціація футболу.

При цьому, за словами Реброва, після двох поразок на старті турніру його підопічні розуміють, що потрібно показувати результат.

"Гравці розуміють, що кожен поєдинок на рівні національної збірної — велика подія для нашої країни. У наступних двох матчах ми не можемо говорити лише про результат, а маємо говорити й про бажання, завзятість, те, як ми граємо за країну. ... Але, звичайно, цей турнір також дає шанс потрапити в плей-оф відбору до Чемпіонату Світу", - зазначив Ребров.

Відео дня

Він також відповів на запитання щодо великої кількості кадрових втрат збірної напередодні прийдешніх матчів.

"Для нас дуже важливо, щоб була конкуренція на кожній позиції. Якщо хтось отримав травму, то ми намагаємося знайти заміну серед кандидатів у збірну чи серед гравців із резервного списку. Важливо, щоб було мінімум два гравці на позицію. Я вважаю, що викликані й довикликані футболісти дійсно на це заслуговують. Багато нових виконавців, але в тренувальному процесі я не бачу, щоб вони десь загубилися чи чогось не робили. Дуже важливий не лише тренувальний процес, а й те, як вони проявлять себе у грі. Ми надаємо шанс усім гравцям", - резюмував Ребров.

Як відомо, вже у п'ятницю, 11 жовтня, в 3-му турі Ліги Європи українці в Познані (Польща) прийматимуть збірну Грузії, а 14 жовтня у Вроцлаві (Польща) зіграють проти команди Чехії.

Збірна України з футболу - останні новини

Днями українська збірна з футболу презентувала нову форму. Домашня та виїзна форми мають три смужки на плечах та гасло "Слава Україні" на спині.

В Українській асоціації футболу наголосили, що форма пов'язує українську культуру та футбол, що робить її "невід'ємним атрибутом кожного вболівальника".

Вас також можуть зацікавити новини: