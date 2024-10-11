Матч із Грузією Україна приймала у польському місті Познань на "Стадіоні Познань", 11 жовтня 2024 року.

У п'ятницю, 11 жовтня 2024 року, відбувся 3-й тур Ліги Націй, під час якого збірна України зустрілася з Грузією і ...

Грузини з перших хвилин намагалися неспішно тримати м'яч під своїм контролем. А коли м'яч переходив у ноги футболістів збірної України, вони активно пресингували. Невдовзі українці мали перспективний штрафний удар, коли Кашія збив Довбика з ніг, однак невдовзі на стадіоні почалися проблеми з освітленням і матч довелося призупинити.

Технічна неполадка тривала недовго. Команди повернулися на поле і вже за 20 хвилин, коли Кочорашвілі послизнувся і загубив м'яч на своїй половині поля, Мудрик змістився в центр від лівого кута штрафного майданчика і низом вдарив у ближній кут. Воротар не зміг врятувати свої ворота, тож рахунок до кінця першого тайму був 1:0 на користь України.

Відео дня

Другий тайм розпочався зі стрімкої контратаки України, яка закінчилася тим, що Довбик загубив м'яч у кутку штрафного. А потім біля наших воріт стався перший особливо небезпечний момент - Мікаутадзе на вході до штрафного пробив поруч зі стійкою після того, як уміло обіграв Забарного.

Буквально за кілька хвилин українці теж відповіли ударом по воротах противника - Мудрик зіграв на підборі перед штрафним майданчиком, але Мамардашвілі в стрибку потягнув його удар. За статистикою до кінця матчу у Грузії було 4 удари у ворота, тоді як Україна має всього 2. Володіння м'яча було на користь противника - 58% проти 42 відсотків.

Під кінець матчу, на 89 хвилині Давіташвілі зміг відправити м'яч у ворота збірної України, проте до цього було зафіксовано офсайд. В результаті українські футболісти змогли утримати перевагу та здобути перші 3 очки за останні три матчі у груповому етапі. Має бути ще одна гра з Чехією, 14 жовтня.

Після трьох матчів Грузія перебуває на першій позиції - 3 матчі, 2 перемоги, 1 поразка (6 очок у сумі). Далі слідує Чехія з такими самими показниками. Албанія розмістилася на третій позиції - з однією перемогою та двома поразками. Україна знаходиться наприкінці.

Ліга Націй. В1. 3-й тур.

Україна - Грузія - 1:0

Гол: Мудрик (35)

Предупредження: Матвієнко (29), Калюжний (45+5), Конопля (76) - Кашія (11), Двалі (39), Кочорашвілі (63), Шенгелія (69)

Україна: Трубін, Матвієнко, Таловеров, Забарний, Конопля, Мудрик (Назаренко, 86), Гуцуляк (Зубков, 75), Калюжний (Криськів, 90+1), Шапаренко, Судаков (Сваток, 90+1), Довбик (Яремчук, 75).

Грузія: Мамардашвілі, Лочешвілі (Шенгелія, 60), Гвелесіані (Зівзівадзе, 82), Двалі, Какабадзе, Кашія, Чакветадзе, Кочорашвілі (Давіташвілі, 71), Кітеішвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія.

Ліга Націй УЄФА 2024/2025

УНІАН повідомляє, що триває груповий етап Ліги Націй УЄФА 2024/2025. Збірна України розпочала виступ на цьому турнірі зовсім не так, як очікували фанати. У першому матчі наша команда зустрілася з Албанією і сенсаційно програла з рахунком 1:2. Після цього, здавалося б, підопічні тренера збірної України Сергія Реброва мали зібратися і показати майстерність проти Чехії. Однак і в цьому матчі не вдалося перемогти - 2:3 на користь противника.

Вас також можуть зацікавити новини: