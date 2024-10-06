У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили французів.

Збірна України з футзалу здобула бронзові нагороди Чемпіонату світу-2024, який завершується у Ташкенті. У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили команду Франції.

Перший тайм тривав за рівної боротьби, втім, на 10-хвилині Чернявський знайшов шпарину в обороні французів.

У другому таймі підопічні Олександра Косенка продовжили домінувати і подвоїли перевагу, втім, за лічені хвилини пропустили у власні ворота.

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Надалі ж перевага українців лише матеріазовувалася в забиті голи. У підсумку - розгромна перемога наших футзалістів з рахунком 7:1.

Таким чином, збірна України з футзалу вперше в історії стала володарем бронзових нагород чемпіонатів світу. Попереднє досягнення датується 1996-м роком - тоді "синьо-жовті" стали четвертими.

Збірна України з футзалу на Чемпіонаті світу-2024

Збірна України з рахунком 2:3 поступилася Бразилії у півфіналі Чемпіонату світу з футзалу. Україна вже вдруге у своїй історії стала півфіналістом Мундіалю. Вперше їй це вдалося аж у 1996 році, тоді наша збірна посіла 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

Також УНІАН повідомляв, що 29 вересня українська збірна з футзалу перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла до півфіналу Чемпіонату світу.

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