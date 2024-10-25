На рахунку Михайла Мудрика - три гольових передачі.

Український півзахисник лондонського Челсі Михайло Мудрик очолив таблицю найкращих асистентів футбольної Ліги конференцій сезону-2024/25. Про це повідомляє Чемпіон.

Зазначається, що у стартових двох матчах турніру на рахунку українця 3 гольові передачі. Так, у першому турі він допоміг забити Ренату Вейзі в переможній грі проти бельгійського Гента (4:2), а напередодні віддав два результативні паси у грі проти Панатінаїкоса (4:1).

Крім того, у поєдинку проти греків Михайло відзначився першим голом за свій клуб у новому сезоні і до того ж був визнаний найкращим гравцем матчу.

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Варто додати, що першу позицію у списку найкращих асистентів у Лізі конференцій з Мудриком поділяє форвард бельгіського Серкль Брюгге Кевін Денке, який також має на своєму рахунку 3 результативні паси.

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Напередодні київське "Динамо" програло "Ромі" в третьому турі Ліги Європи. Віце-чемпіони України третій матч поспіль грають без перемог і посідають 35 позицію з 36.

Також УНІАН повідомляв, що у матчі групового раунду Ліги чемпіонів Арсенал - Шахтар була зафіксована мінімалшьна перемога англійського клубу. Єдини гол був зарахований на голкіпера донеччан Дмитра Різника.

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