На 29-й хвилині стався автогол.

У матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів лондонський "Арсенал" переміг донецький "Шахтар" з рахунком 1:0.

Гра почалася о 21:45 на футбольному стадіоні Emirates у Лондоні. Вже на 29-й хвилині нападник англійського клубу Габріель Мартінеллі вдарив по воротах. М'яч влучив у стійку, але потім відбився від ноги Дмитра Різника та залетів у ворота "Шахтаря". На 77-й хвилині Різник успішно парирував пенальті нападника "Арсеналу" Леандро Троссара.

"Шахтар": Різник - Конопля, Бондар, Матвієнко, Матвієнко - Криськів, Егіналду, Судаков, Бондаренко, Зубков - Сікан.

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"Арсенал": Райя - Калафіорі, Саліба, Габріель, Вайт - Троссард, Парті, Райс, Мартінеллі - Гавертц, Габріель Жезус.

Нагадаємо, у середу, 6 листопада, донецький "Шахтар" зустрінеться зі швейцарським футбольним клубом "Янг Бойз".

Ліга чемпіонів

Як повідомляв УНІАН, на початку місяця донецький клуб програв італійській "Аталанті" з рахунком 3:0. Гра проходила на німецькій Arena AufSchalke.

У першому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию в гостях з італійською "Болоньєю" (0:0).

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