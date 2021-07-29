Назар Коваленко сподівається, що дискваліфікацію переглянуть та скасують.

Український легкоатлет Назар Коваленко не втрачає віри, що він зможе виступити в гонці зі спортивної ходьби на Олімпійських іграх в Токіо. Наш співвітчизник сподівається, що рішення організації Athletics Integrity Unit (AIU) буде переглянуте.

Про це Назар повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Офіційно! Я їду на Ігри в Токіо. Виліт о 14:30 2 серпня з аеропорту Бориспіль. Всю іншу інформацію буду коментувати після свого фінішу 5 серпня. Хто хоче мене провести, чекаю на Вас. Дякую за підтримку і розуміння".

У коментарях під дописом Коваленко додав: "Вирішуємо. Я їду, старт у мене 5 серпня".

Нагадаємо, що разом з Коваленком потрапили у список дискваліфікованих також Михайло Гаврилюк (метання молота) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів).

Раніше від Ігор у Токіо була відсторонена тріатлоністка Юлія Єлістратова.

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Автор: Артем Будрін