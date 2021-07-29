Український легкоатлет Назар Коваленко не втрачає віри, що він зможе виступити в гонці зі спортивної ходьби на Олімпійських іграх в Токіо. Наш співвітчизник сподівається, що рішення організації Athletics Integrity Unit (AIU) буде переглянуте.
Про це Назар повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Офіційно! Я їду на Ігри в Токіо. Виліт о 14:30 2 серпня з аеропорту Бориспіль. Всю іншу інформацію буду коментувати після свого фінішу 5 серпня. Хто хоче мене провести, чекаю на Вас. Дякую за підтримку і розуміння".
У коментарях під дописом Коваленко додав: "Вирішуємо. Я їду, старт у мене 5 серпня".
Нагадаємо, що разом з Коваленком потрапили у список дискваліфікованих також Михайло Гаврилюк (метання молота) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів).
Раніше від Ігор у Токіо була відсторонена тріатлоністка Юлія Єлістратова.
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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук. Четверту нагороду для України виборов плавець Михайло Романчук.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.