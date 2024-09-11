Під час змагань наші спортсмени зловили найбільшу рибу – вагою 14 кг 370 грамів.

Нещодавно завершився чемпіонат світу з коропової ловлі – українські спортсмени зловили найбільшу рибу та стали чемпіонами в особистому заліку.

Як повідомили у пресслужбі мерії Одеси, з 4 по 7 вересня у Хорватії відбувся 24-й чемпіонат світу з коропової ловлі (carpfishing).

Збірну України представляли найкращі спортсмени за підсумками двох відбіркових етапів: чемпіонату та Кубка України 2024 року.

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Йдеться, що національна збірна команда України посіла п’яте місце, але в особистому заліку киянин Ігор Пацера та одесит Владислав Суздальцев вибороли перше місце, випередивши збірні Англії та Угорщини.

"Під час змагань наші спортсмени зловили найбільшу рибу – вагою 14 кг 370 грамів. Їхній загальний здобуток також був найбільшим серед усіх команд", - йдеться у повідомленні.

Паралімпійські ігри 2024

У Парижі завершились Паралімпійські ігри 2024. Україні вдалося посісти 7 місце в підсумковому медальному заліку, здобувши 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Медальний залік виграла збірна Китаю, яка стала лідером за кількістю нагород. Загалом китайські спортсмени здобули 220 медалей, серед яких 94 золотих. Друге місце виборола Велика Британія, яка отримала 49 золотих медалей, 44 срібних та 31 бронзову. Третьою стала збірна США, яка відстала від лідера на 58 золотих медалей.

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