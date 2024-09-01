"Золото" для України виборола легкоатлетка Оксана Зубковська.

Збірна України здобула першу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у легкій атлетиці. Зокрема найкращий результат показала українська спортсменка Оксана Зубковська у стрибках у довжину, клас T12. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Українка вийшла в лідери після першого стрибка на 5.64 метра. Вже з другої спроби Зубковська стрибнула на 11 сантиметрів далі, ставши лідером у проміжному заліку - 5.75 м.

"Стрибок на "золото" вийшов у Оксани з п'ятої спроби - 5.78 метра і новий особистий рекорд сезону для українки. Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м", - додали журналісти. Відео дня

Стрибки у довжину (жінки, клас T12) на Паралімпіаді-2024: результати змагань:

1. Оксана Зубковська (Україна) 5.78 м

2. Сара Мартінес (Іспанія) 5.40 м

3. Лінда Хамрі (Алжир) 5.30 м

У "Суспільне Спорт" нагадали, що 43-річна Оксана Зубковська вигравала золоті медалі стрибків у довжину на чотирьох минулих Паралімпіадах. У Лондоні в 2012 році спортсменці вдалося встановити чинний світовий рекорд у своєму класі - зі стрибком на 6.60 метра.

Паралімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, українець Олександр Комаров став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем на Паралімпіаді у Парижі. Зокрема українець пройшов дистанцію за 1:07.77 хвилини та встановив новий паралімпійський рекорд класу S5.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна на Паралімпійських іграх у Парижі станом на третій день - 31 серпня виборола ще 11 нагород.

"Важливі перемоги для українського народу. Дякуємо спортсменам!", - написав глава держави.

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