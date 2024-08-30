Усі нагороди були здобуті у плаванні в різних класах.

Українці здобули чотири нагороди у перший день Паралімпійських ігор в Парижі.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства молоді та спорту, на XVII літніх Паралімпійських іграх в Парижі збірна України виграла вже чотири медалі - два "срібла" та дві "бронзи".

Усі нагороди були здобуті у плаванні в різних класах. Так, першу нагороду команді приніс плавець Антон Коль, який посів друге місце на дистанції 100 метрів на спині, клас S1.

Срібну медаль також виборола Ірина Пойда - вона змагалася у плаванні вільним стилем на 200 метрів (клас S5).

Бронзові нагороди виграли Анна Гонтар на 50-метрівці вільним стилем (клас S6) та Олександр Комаров на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5.

Водночас президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі відзначив перші перемоги українських паралімпійців в Парижі.

"Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати!", - наголосив він.

Олімпійські ігри в Парижі

Збірна України посіла 22 місце в медальному заліку Олімпійських ігор-2024 у Парижі, які завершилися 11 серпня. Останньою медалісткою у складі української команди стала борчиня Ірина Коляденко, яка здобула срібну нагороду у вазі до 62 кг.

У підсумку наша команда стала володаркою трьох золотих, п'яти срібних та чотирьох бронзових медалей.

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